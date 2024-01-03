RT в Telegram
Подпишись

Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Денвере на «Болл Арене» завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем. 

Защитник «Айлендерс» Александр Романов записал в свой актив забитую шайбу.

В матче приняли участие три российских вратаря. Александр Георгиев провёл полную игру в составе «Колорадо».

Семён Варламов начал встречу в воротах «Айлендерс», но был заменён на Илью Сорокина, который отметился результативной передачей.

Ранее 21 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Аризоной» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить