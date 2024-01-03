Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
Встреча в Денвере на «Болл Арене» завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов записал в свой актив забитую шайбу.
В матче приняли участие три российских вратаря. Александр Георгиев провёл полную игру в составе «Колорадо».
Семён Варламов начал встречу в воротах «Айлендерс», но был заменён на Илью Сорокина, который отметился результативной передачей.
Ранее 21 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Аризоной» в матче НХЛ.