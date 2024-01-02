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В «Венеции» назвали условие для ухода Черышева в аренду

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Спортивный директор итальянской «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе полузащитника Дениса Черышева.

«Срок контракта Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится. Мы можем предоставить футболисту аренду только в том случае, если продлим с ним контракт, но на сегодняшний день мы не обсуждали с Денисом этот вопрос», — цитирует Брендолина Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс. 

Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.

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