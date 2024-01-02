Голливудский актёр Болдуин восхитился техникой Валиевой
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«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева в социальных сетях.
Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 он восторгался прокатами россиянки и также оставлял ей комплименты.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемонию награждения отменили из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.