В «Венеции» сообщили, что не получали предложений по трансферу Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе российского полузащитника Дениса Черышева в зимнее трансферное окно.

«На данный момент у нас по Черышеву ничего нет. В клуб никто не обращался», — цитирует Брендолина Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €700 тыс.

Ранее гендиректор «Пари НН» не исключил возможность перехода Черышева.