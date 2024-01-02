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Фигуристка Синицина: я состою из оливье, холодца, икры и шампанского

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Российская фигуристка Виктория Синицина написала смешной пост в социальных сетях, посвящённый прошедшему Новому году.

«На данный момент я состою из оливье, холодца, селёдки под шубой, икры и шампанского. Вчера это был мой завтрак, обед и ужин. А что у вас?» — написала спортсменка в соцсетях.

Синицина выступала в паре с Никитой Кацалаповым. Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире. Дуэт приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем партнёра и из-за свадьбы.

Ранее супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская допустила, что фигурист вскоре проведёт операцию на позвоночнике.

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