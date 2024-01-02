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Адвокат — об обучении Аршавина на тренера: он сможет передавать опыт игрокам

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Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил желание Андрея Аршавина получить лицензию тренера.
Адвокат — об обучении Аршавина на тренера: он сможет передавать опыт игрокам
  • РИА Новости

«Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим. В России я работал со многими крутыми футболистами. Аршавин — однозначно один из них», — заявил Адвокат «Спорт-Экспрессу». 

41-летний Аршавин является заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита». В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. 

В 2023 году россиянин начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

Ранее Аршавин признался, что у него сложилось неоднозначное мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

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