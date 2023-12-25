Аршавин: «Спартаку» свойственна нестабильность в последнее время
«Иногда что-то нравится, но порой — явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались. Дойдёт ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время», — цитирует Аршавина «Спорт уик-энд».
34-летний испанский специалист летом 2022 года возглавил «Спартак». Он сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Абаскаль подписал контракт на два года.
Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
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