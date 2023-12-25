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Аршавин: «Спартаку» свойственна нестабильность в последнее время

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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что у него сложилось неоднозначное мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Иногда что-то нравится, но порой — явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались. Дойдёт ли в «Спартаке» ситуация до смены тренера? На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время», — цитирует Аршавина «Спорт уик-энд».

34-летний испанский специалист летом 2022 года возглавил «Спартак». Он сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Абаскаль подписал контракт на два года.

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).


Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев выложил новое видео с дорогими автомобилями.

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