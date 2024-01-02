Талалаев: отсутствие VAR положительно влияет на качество принятия решений
- РИА Новости
«У нас нет VAR. Это положительно влияет на качество принятия решений, арбитры работают более ответственно. Да, они ошибаются, но не настолько скандально. Бывают матчи, где я не согласен с какими‑то решениями арбитров», — заявил Талалаев «Матч ТВ».
21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.
В новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) сопровождаются показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе используется для судей VAR. В ФНЛ технологии появятся с сезона-2023/24.
Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался за возврат системы «весна — осень».