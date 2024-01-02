Талалаев: отсутствие VAR положительно влияет на качество принятия решений

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) положительно влияет на работу судей.

«У нас нет VAR. Это положительно влияет на качество принятия решений, арбитры работают более ответственно. Да, они ошибаются, но не настолько скандально. Бывают матчи, где я не согласен с какими‑то решениями арбитров», — заявил Талалаев «Матч ТВ».

21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.

В новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) сопровождаются показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе используется для судей VAR. В ФНЛ технологии появятся с сезона-2023/24.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался за возврат системы «весна — осень».