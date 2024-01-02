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Талалаев: отсутствие VAR положительно влияет на качество принятия решений

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) положительно влияет на работу судей.
Талалаев: отсутствие VAR положительно влияет на качество принятия решений
  • РИА Новости

«У нас нет VAR. Это положительно влияет на качество принятия решений, арбитры работают более ответственно. Да, они ошибаются, но не настолько скандально. Бывают матчи, где я не согласен с какими‑то решениями арбитров», — заявил Талалаев «Матч ТВ».

21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.

В новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) сопровождаются показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе используется для судей VAR. В ФНЛ технологии появятся с сезона-2023/24.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался за возврат системы «весна — осень».

 

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