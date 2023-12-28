RT в Telegram
Подпишись

Юран высказался за возврат системы «весна — осень»

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался за возврат системы «весна — осень».
Юран высказался за возврат системы «весна — осень»
  • РИА Новости

«У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна — осень», выиграли два Кубка УЕФА — ЦСКА и «Зенит», Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема — «весна — осень», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.

Ранее Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить