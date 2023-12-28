Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался за возврат системы «весна — осень».

«У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна — осень», выиграли два Кубка УЕФА — ЦСКА и «Зенит», Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема — «весна — осень», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.

Ранее Юран обвинил главу судейства РФС Мажича в неуважении к тренерам.