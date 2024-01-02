Тренер сборной Италии Спаллетти выступил против создания Суперлиги

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти выступил против создания Суперлиги.

«Мы теряем традиции прошлого. Кто-то хочет диктовать, какой футбол нам смотреть. Они не понимают, что, пока есть мяч и пространство между воротами, люди будут продолжать выбирать тот футбол, который им больше всего нравится», — цитирует специалиста агентство ANSA со ссылкой на телеканал Rai.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.