RT в Telegram
Подпишись

Тренер сборной Италии Спаллетти выступил против создания Суперлиги

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти выступил против создания Суперлиги.
Тренер сборной Италии Спаллетти выступил против создания Суперлиги
  • Gettyimages.ru

«Мы теряем традиции прошлого. Кто-то хочет диктовать, какой футбол нам смотреть. Они не понимают, что, пока есть мяч и пространство между воротами, люди будут продолжать выбирать тот футбол, который им больше всего нравится», — цитирует специалиста агентство ANSA со ссылкой на телеканал Rai.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить