Винер не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не заинтересована в международных стартах с ограничениями допуска.

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут — унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил», — цитирует Винер Sport24.

22 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка. При этом одежда и инвентарь в художественной гимнастике, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, должны быть представлены на утверждение FIG.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Винер рассказала, что её разочаровало больше всего в 2023 году.