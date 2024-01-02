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Министр спорта России Олег Матыцин исполнил мечты детей в рамках «Ёлки желаний»

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Министр спорта России Олег Матыцин исполнил новогодние мечты Егора из Москвы и Антона из Ижевска в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
Министр спорта России Олег Матыцин исполнил мечты детей в рамках «Ёлки желаний»
  • РИА Новости

Матыцин встретился с семилетним Егором и вручил ему желанный подарок — комплект лыж — в здании Министерства спорта. Антон хотел встретиться со спортивным комментатором Романом Скворцовым, поэтому посетил студию телеканала «Матч ТВ», где также познакомился и побеседовал со своим кумиром и Матыциным.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» была организована благотворительным проектом «Мечтай со мной» и в 2018 году приобрела статус федеральной. 

Ранее Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из России после отстранения от международных турниров.

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