Министр спорта России Олег Матыцин исполнил мечты детей в рамках «Ёлки желаний»

Министр спорта России Олег Матыцин исполнил новогодние мечты Егора из Москвы и Антона из Ижевска в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Матыцин встретился с семилетним Егором и вручил ему желанный подарок — комплект лыж — в здании Министерства спорта. Антон хотел встретиться со спортивным комментатором Романом Скворцовым, поэтому посетил студию телеканала «Матч ТВ», где также познакомился и побеседовал со своим кумиром и Матыциным.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» была организована благотворительным проектом «Мечтай со мной» и в 2018 году приобрела статус федеральной.

Ранее Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из России после отстранения от международных турниров.