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Веснина завершит карьеру по окончании предстоящего теннисного сезона

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина сообщила о решении завершить спортивную карьеру.
Веснина завершит карьеру по окончании предстоящего теннисного сезона
  • Gettyimages.ru

«Я уже решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае завершу год и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился длинным», — цитирует Веснину Sport24.

Australian Open, который стартует 14 января, является единственным турниром Большого шлема, который не покорился 37-летней россиянке в парном разряде.

Ранее Веснина объявила о возобновлении карьеры после рождения ребёнка.

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