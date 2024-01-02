Веснина завершит карьеру по окончании предстоящего теннисного сезона
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«Я уже решила, этот сезон станет для меня завершающим, «последним танцем». В любом случае завершу год и карьеру на положительной ноте, потому что мой путь в теннисе получился длинным», — цитирует Веснину Sport24.
Australian Open, который стартует 14 января, является единственным турниром Большого шлема, который не покорился 37-летней россиянке в парном разряде.
Ранее Веснина объявила о возобновлении карьеры после рождения ребёнка.