Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков уверен, что Мирра Андреева будет фаворитом в матче с Людмилой Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (ATP) в австралийском Брисбене.

«Что касается Мирры Андреевой, то она провела несколько игр на выставочных турнирах, вчера сумела запутать в своих сетях Шнайдер, терпеливо играла, видно, что она в неплохой форме. Для меня Андреева будет фаворитом в этом матче», — цитирует Чеснокова ТАСС.

При этом он добавил, что Самсонова сейчас первая ракетка России, имеет большой опыт, но она всё межсезонье либо не играла, либо тренировалась, на корт в матчах не выходила.

«Так что непонятно, в какой она форме. Тем более играть первый матч в новом сезоне совсем не просто, да и соперница у неё серьёзная», — добавил Чесноков.

Андреева в первом круге победила Диану Шнайдер. Игра с Самсоновой пройдёт 2 января.

Ранее Андреева высказалась о победе над соотечественницей Шнайдер на старте турнира в Брисбене.





