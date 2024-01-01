RT в Telegram
Подпишись

Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков уверен, что Мирра Андреева будет фаворитом в матче с Людмилой Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации (ATP) в австралийском Брисбене.
Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой
  • Gettyimages.ru

«Что касается Мирры Андреевой, то она провела несколько игр на выставочных турнирах, вчера сумела запутать в своих сетях Шнайдер, терпеливо играла, видно, что она в неплохой форме. Для меня Андреева будет фаворитом в этом матче», — цитирует Чеснокова ТАСС.

При этом он добавил, что Самсонова сейчас первая ракетка России, имеет большой опыт, но она всё межсезонье либо не играла, либо тренировалась, на корт в матчах не выходила.

«Так что непонятно, в какой она форме. Тем более играть первый матч в новом сезоне совсем не просто, да и соперница у неё серьёзная», — добавил Чесноков.

Андреева в первом круге победила Диану Шнайдер. Игра с Самсоновой пройдёт 2 января.

Ранее Андреева высказалась о победе над соотечественницей Шнайдер на старте турнира в Брисбене.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить