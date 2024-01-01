Генич посмотрел бы прямую трансляцию празднования Нового года с Аршавиным

Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал, с кем бы хотел посмотреть прямую трансляцию празднования Нового года.

«На мой взгляд, было бы интересно посмотреть прямое включение Андрея Аршавина. У него небанальное, необычное поведение. Все ждут воодушевляющих фраз, а он сказал бы: «Всё будет хорошо, но не сейчас». Или что-нибудь этакое», — сказал Генич RT.

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Ранее Владислав Радимов высказался о закрытии шоу «Ну так нельзя»: «Теперь Широков и Слуцкий должны вести передачу «Сиди дома, не для тебя играем».