Генич посмотрел бы прямую трансляцию празднования Нового года с Аршавиным
- РИА Новости
«На мой взгляд, было бы интересно посмотреть прямое включение Андрея Аршавина. У него небанальное, необычное поведение. Все ждут воодушевляющих фраз, а он сказал бы: «Всё будет хорошо, но не сейчас». Или что-нибудь этакое», — сказал Генич RT.
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