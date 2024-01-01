Генич предложил снять шоу с врачами клубов РПЛ и Еленой Малышевой

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос, какое шоу следует снять в 2024 году вместо «Ну, так нельзя» и кто должен стать его ведущими.

«Создать полноценную альтернативу этой нашумевшей программе практически невозможно. Её могут осуждать и те, кто смотрел, и те, кто только слышал о ней. Не готова наша футбольная общественность к подобным форматам в полной мере. Считаю, элитным было бы шоу о здоровье с Еленой Малышевой. Туда можно пригласить врачей из команд РПЛ. Представьте, они обсуждают травмы, а на сцену выходит человек в костюме коленного сустава. Полагаю, это могло бы иметь определённый успех», — заявил комментатор RT.

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