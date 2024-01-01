Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков
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Россиянин в игре отметился забитой шайбой и результативной передачей. Теперь на его счету 61 (26 + 35) очко в лиге.
Таким образом, Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков. Он возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ.
Встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Валерия Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ.