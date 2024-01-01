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Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился новым достижением в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков
  • Gettyimages.ru

Россиянин в игре отметился забитой шайбой и результативной передачей. Теперь на его счету 61 (26 + 35) очко в лиге.

Таким образом, Кучеров быстрее всех в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков. Он возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ.

Встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Валерия Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

 

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