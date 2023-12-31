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Губерниев считает, что отстранение не будет полноценно снято с российских спортсменов в 2024 году

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно возможного возвращения российских спортсменов в 2024 году.
Губерниев считает, что отстранение не будет полноценно снято с российских спортсменов в 2024 году
  • РИА Новости

«В 2024 году не будет снято. Но тем не менее есть определённые проблески, поэтому я вступаю в 2024 год более оптимистично, чем вступал в 2023‑й», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено.

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