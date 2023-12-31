Камоцци: «Краснодар» и Сперцян — главные открытия этого года в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, кого считает главным открытием в РПЛ.

«Краснодар» и Эдуард Сперцян — главные открытия этого года в РПЛ. Они пока проводят отличный чемпионат», — цитирует Камоцци Sport24.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.