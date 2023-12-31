Сёмин: России важно обратить внимание на развитие и качество юношеского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, как быть, если Россию не вернут на международные соревнования.

«Если в новом году российскому футболу не получится вернуться на международную арену, нужно идти со своим видением футбола. Обратить внимание на развитие и качество юношеского футбола и двигаться дальше. Играть товарищеские матчи, сейчас РФС находит хорошие варианты», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с пересмотром решения о допуске юных футболистов сборных России к международным соревнованиям.