Кафанов: Карпин с большой мотивацией работает в сборной России

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение касательно работы главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и в клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее в плане тренерского мастерства!» — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

В 2022 году Карпин продлил соглашение с РФС до августа 2024 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА 2 декабря не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о будущем Карпина в сборной России после мартовских матчей.