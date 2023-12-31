Роднина: Путин привёл страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.

«Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти. Он привёл страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперёд. Конечно, ему доверяют люди. Вспомните те времена, когда он только пришел к власти. Сейчас совершенно другая страна, и мы будем поддерживать его и работать ради нашего будущего вместе с нашим президентом», — цитирует Роднину Sport24.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России, в список доверенных лиц Путина также вошли известные российские спортсмены.

Среди них биатлонистки Анна Богалий и Ольга Зайцева, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжник Максим Вылегжанин, заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, волейболист Сергей Тетюхин, пловец Евгений Рылов, синхронистка Светлана Ромашина, тяжелоатлет Глеб Писаревский, хоккеист Данис Зарипов, боксёр Александр Поветкин, боец MMA Александр Шлеменко, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.

Ранее Путин заявил, что Боднарук показала выдержку и спортивный характер на ЧМ по рапиду.