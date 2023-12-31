Газзаев: лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о лучших тренерах РПЛ в 2023 году.

«Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях. Сейчас это Сергей Семак и Владимир Ивич», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/24.