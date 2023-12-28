Экс-глава РПЛ не верит в чемпионство «Краснодара» в нынешнем сезоне

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в сезоне-2023/24.

«Не верю, что «Краснодар» может стать чемпионом. У «Зенита» больше ресурсов. Весь судейский комитет состоит из людей из Петербурга. «Краснодар» психологически не готов к гонке», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился, что под его руководством клуб отошёл от своей философии играть в атакующий футбол.