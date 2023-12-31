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«Виннипег» нанёс поражение «Миннесоте» в матче КХЛ

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«Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Иафалло (четвёртая минута), Нино Нидеррайтер (15-я, 26-я) и Юнссон-Фьелльбю (43-я). У гостей отличились Райан Хартман (31-я) и Мэтт Болди (41-я). 

У «Миннесоты» российский форвард Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист. Россиянин из «Уайлд» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

«Виннипег» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Уайлд» с 36 очками на 11-й строчке Запада.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

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