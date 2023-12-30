ФХР выразила соболезнования родным юных хоккеистов, погибших в ДТП под Вологдой

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов команды «Чайка» в дорожной аварии.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что речь идёт о двух мальчиках 2010 и 2011 года рождения. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что машину занесло, а после случилось столкновение.

Отмечается, что хоккейные клубы «Череповец», «Чайка», а также федерация уже выразили соболезнования родным и близким.

Ранее в Белгороде в результате артиллерийского обстрела погибла сотрудница спортивного комплекса «Динамо».