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Сотрудница спортивного комплекса «Динамо» погибла при обстреле Белгорода

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В Белгороде в результате артиллерийского обстрела погибла сотрудница спортивного комплекса «Динамо».
Сотрудница спортивного комплекса «Динамо» погибла при обстреле Белгорода
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Когда начался обстрел, я забежала в тренерскую, закрыла их собой, и мы спрятались там под окном. А Света только выходила как раз в этот момент, когда мы пришли на тренировку. Её осколком прямым попаданием в голову убило сразу на месте», — приводит слова наставницы по гимнастике, которая была во время трагедии в клубе, Telegram-канал «Белгород.ФОНАРЬ».

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