Испанское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия кодексу
- AFP
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В WADA отметили, что испанская антидопинговая организация может лишиться соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, если в кратчайшие сроки не будут выполнены определённые требования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя.
Ранее бывший министр спорта Павел Колобков прокомментировал, что CELAD несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными после нарушения антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год.