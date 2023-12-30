Испанское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Испанское антидопинговое агентство (CELAD) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в случае невыполнения ряда соответствующих действий.

В WADA отметили, что испанская антидопинговая организация может лишиться соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, если в кратчайшие сроки не будут выполнены определённые требования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя.

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков прокомментировал, что CELAD несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными после нарушения антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год.