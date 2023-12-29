Колобков считает, что WADA должно применить санкции к Испании
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«Дыма без огня не бывает. Если эти факты действительно подтвердятся, то я надеюсь, что будут применены такие же санкции, которые были в отношении России», — приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что это ещё один способ разобраться со всей антидопинговой системой. Это говорит о том, что в спорте стало слишком много политики.
Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя.
Ранее Вероника Логинова рассказала, что организация получила от стокгольмской лаборатории письма о задержке в тестировании пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.