Колобков считает, что WADA должно применить санкции к Испании

Бывший министр спорта Павел Колобков прокомментировал, что Испанское антидопинговое агентство (CELAD) несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными после нарушения антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год.

«Дыма без огня не бывает. Если эти факты действительно подтвердятся, то я надеюсь, что будут применены такие же санкции, которые были в отношении России», — приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это ещё один способ разобраться со всей антидопинговой системой. Это говорит о том, что в спорте стало слишком много политики.

Сообщалось, что CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя.

Ранее Вероника Логинова рассказала, что организация получила от стокгольмской лаборатории письма о задержке в тестировании пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.