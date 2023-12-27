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РУСАДА: лаборатория Стокгольма прислала письма о задержке проверки проб Валиевой

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация получила от стокгольмской лаборатории письма о задержке в тестировании пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
РУСАДА: лаборатория Стокгольма прислала письма о задержке проверки проб Валиевой
  • РИА Новости

«Причину мы знаем. Сейчас можно говорить, что в преддверии Игр были получены рекомендации об ускоренном тестировании в январе для участников Игр. Мы получали письма о задержке и причинах — это пандемия коронавируса. WADA проводило своё внутреннее расследование, по поводу санкций сказать ничего не могу, так как это не наша компетенция», — цитирует Логинову РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.

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