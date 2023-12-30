Божович назвал Сперцяна лучшим футболистом РПЛ в 2023 году

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Миодраг Божович назвал имя лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в уходящем 2023 году.

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича», — цитирует Божовича Sport24.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.