Вяльбе: необязательно ждать 12 часов ночи для того, чтобы заняться сексом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, когда спортсмены успевают влюбляться.

«Ну, хоть что-то они должны успеть! А так, знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком, совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

По её словам, любовь окрыляет.

«Я думаю, что это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить», — подытожила она.

55-летняя россиянка является трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр.

Ранее Вяльбе рассказала о своей любви к президенту России Владимиру Путину.