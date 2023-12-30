Вяльбе: необязательно ждать 12 часов ночи для того, чтобы заняться сексом
- РИА Новости
«Ну, хоть что-то они должны успеть! А так, знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком, совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать», — приводит слова Вяльбе kp.ru.
По её словам, любовь окрыляет.
«Я думаю, что это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить», — подытожила она.
55-летняя россиянка является трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр.
Ранее Вяльбе рассказала о своей любви к президенту России Владимиру Путину.