Вяльбе: я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.

«Я безумно люблю президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется. А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье появился свой центр зимних видов спорта», — цитирует Вяльбе ТАСС.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не принимают участия в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не винит иностранных спортсменов, не поддерживающих россиян.