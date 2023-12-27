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Вяльбе: я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.
Вяльбе: я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан
  • РИА Новости

«Я безумно люблю президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется. А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье появился свой центр зимних видов спорта», — цитирует Вяльбе ТАСС.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не принимают участия в Кубке мира. 

Ранее сообщалось, что Вяльбе не винит иностранных спортсменов, не поддерживающих россиян.

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