Relevo: Рамос избежал дисквалификации за антидопинговый тест в 2018 году
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- © James Williamson - AMA
Как сообщает Relevo, 37-летний испанец избежал дисквалификации, так как тест был проведён с нарушениями.
По информации источника, защитник отказался сдать анализ мочи после матча чемпионата Испании с «Малагой» до принятия душа.
Отмечается, что Рамос не был наказан, поскольку допинг-контроль проводил один офицер вместо положенных двух.
Ранее сообщалось, что в Испании закрывали глаза на употребление допинга спортсменами.