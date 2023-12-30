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Relevo: Рамос избежал дисквалификации за антидопинговый тест в 2018 году

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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос мог быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в 2018 году.
Relevo: Рамос избежал дисквалификации за антидопинговый тест в 2018 году
  • Gettyimages.ru
  • © James Williamson - AMA

Как сообщает Relevo, 37-летний испанец избежал дисквалификации, так как тест был проведён с нарушениями.

По информации источника, защитник отказался сдать анализ мочи после матча чемпионата Испании с «Малагой» до принятия душа.

Отмечается, что Рамос не был наказан, поскольку допинг-контроль проводил один офицер вместо положенных двух.

Ранее сообщалось, что в Испании закрывали глаза на употребление допинга спортсменами.

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