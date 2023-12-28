Relevo: в Испании закрывали глаза на употребление допинга спортсменами

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год при попустительстве Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В этот период CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещённые вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя, сообщает Relevo.

Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщилась вне установленного законом срока. В других случаях тесты оказывались положительными, но расследование не было начато.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация получила от стокгольмской лаборатории письма о задержке в тестировании пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.