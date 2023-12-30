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Эдерсон признан лучшим вратарём 2023 года по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего вратаря 2023 года.

Как сообщается на сайте IFFHS, лучшим вратарём признан бразилец Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити».

Второе место занял аргентинец Эмилиано Мартинес из бирмингемской «Астон Виллы», третьим стал бельгиец Тибо Куртуа из «Реал Мадрид».

По итогам прошедшего сезона Эдерсон в составе «горожан» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS.

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