Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS
- AP
Как сообщается на сайте IFFHS, лучшим клубным тренером признан испанец Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», набравший 281 очко в голосовании.
Второе и третье места заняли итальянцы Карло Анчелотти из «Реал Мадрид» (56 очков) и Лучано Спаллетти (53) из неаполитанского «Наполи».
По итогам прошедшего сезона «горожане» под руководством Гвардиолы оформили требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» и стал победителем клубного чемпионата мира.