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Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего клубного тренера 2023 года.
Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS
  • AP

Как сообщается на сайте IFFHS, лучшим клубным тренером признан испанец Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», набравший 281 очко в голосовании.

Второе и третье места заняли итальянцы Карло Анчелотти из «Реал Мадрид» (56 очков) и Лучано Спаллетти (53) из неаполитанского «Наполи».

По итогам прошедшего сезона «горожане» под руководством Гвардиолы оформили требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» и стал победителем клубного чемпионата мира.

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