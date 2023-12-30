Президент «Наполи» Де Лаурентис извинился перед болельщиками за результаты команды

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ничью с «Монцей» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

«Я должен извиниться перед неаполитанцами и болельщиками за место в турнирной таблице. Вина не должна ложиться на игроков или тренеров, это моя ответственность», — приводит слова Лаурентиса сайт итальянского журналиста Альфредо Педулы.

По его словам, неаполитанский клуб постарается хорошо поработать на трансферном рынке в январе.

«Я не хочу утомлять вас историями, но, когда я вернусь с Суперкубка в Саудовской Аравии, то есть примерно 24—25 января, мы встретимся на берегу моря, хорошо поужинаем, и я расскажу вам свою точку зрения», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 0:0.

После 18 туров Серии А «Наполи» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Лаурентис назвал эпохальным решение Европейского суда по Суперлиге.