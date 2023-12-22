Президент «Наполи» Лаурентис назвал эпохальным решение Европейского суда по Суперлиге
«Эпохальное решение. Доминирующее положение ФИФА и УЕФА, которое осуждает Европа, служит для раздачи бонусов в обмен на консенсус. Монополисты не понимали, что футбол — это бизнес, и ему нужен растущий доход», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
Президент итальянского клуба ответил, как бы изменил футбол.
«Мы теряем молодёжь. Нам нужно больше динамизма. Больше никаких свистков об офсайде после того, как эпизод был заигран и вы пробили по воротам. Хватит этого судейства. В футболе нужно чистое время, как в баскетболе», — сказал он.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Ранее сообщалось, что «Наполи» готов вступить в Суперлигу.