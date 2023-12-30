На Украине опасаются санкций в случае бойкота Олимпиады в Париже

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сомневается, что возможный бойкот летних Олимпийских игр 2024 года в Париже является хорошим решением после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы не используем слово «бойкот» как таковое. Мы говорим о том, что не будем участвовать в турнирах, куда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию», — приводит слова Бедного BBC.

По его мнению, отказ от участия в Олимпиаде 2024 года приведёт к санкциям со стороны МОК.

«Мы понимаем, что бойкот Олимпиады, в принципе, будет ударом и по нашим спортсменам. Мы понимаем, что в таком случае тоже рискуем. В Олимпийской хартии прописаны санкции за подобные действия. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», — заявил он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах поддержал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.