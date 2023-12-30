Малкин назвал Фёдорова лучшим российским хоккеистом всех времён
37-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
Таким образом, нападающий с 484 голами обогнал бывшего российского форварда «Детройт Ред Уингз» Сергея Фёдорова, на счету которого было 483 заброшенных шайбы.
«Это действительно важно для меня. Хочу сказать, что, на мой взгляд, Фёдоров — лучший российский хоккеист всех времён. Мы знаем «Детройт» 90-х, они доминировали русской пятёркой и были лучшей командой», — приводит слова Малкина Pens Inside Scoop.
В настоящее время Фёдоров возглавляет московский ЦСКА.
Ранее главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан назвал Малкина великим хоккеистом.