Малкин назвал Фёдорова лучшим российским хоккеистом всех времён

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал выход на второе место в списке лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

37-летний россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

Таким образом, нападающий с 484 голами обогнал бывшего российского форварда «Детройт Ред Уингз» Сергея Фёдорова, на счету которого было 483 заброшенных шайбы.

«Это действительно важно для меня. Хочу сказать, что, на мой взгляд, Фёдоров — лучший российский хоккеист всех времён. Мы знаем «Детройт» 90-х, они доминировали русской пятёркой и были лучшей командой», — приводит слова Малкина Pens Inside Scoop.

В настоящее время Фёдоров возглавляет московский ЦСКА.

Ранее главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан назвал Малкина великим хоккеистом.