Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Флоридой» в НХЛ
Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:4.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом.
После 34 игр «Рейнджерс» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Флорида» с 44 баллами располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает в основное время 18 матчей подряд в НХЛ.