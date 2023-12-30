Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Флоридой» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:4.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом.

После 34 игр «Рейнджерс» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Флорида» с 44 баллами располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает в основное время 18 матчей подряд в НХЛ.