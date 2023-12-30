Непомнящий «Танцем рыцарей» Прокофьева отреагировал на скандал на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на инцидент в матче чемпионата мира 2023 года по блицу с соотечественником Даниилом Дубовым.

33-летний шахматист из России в социальных сетях опубликовал ссылку на ролик «Танец рыцарей» из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». С английского языка слово knight переводится как «рыцарь», другое значение — шахматная фигура конь.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 12-м ходу. Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Сыровы решил поставить россиянам по ноль очков, посчитав, что они сыграли договорную партию.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу.