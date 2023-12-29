Третьяк: уменьшение числа легионеров в КХЛ поможет россиянам развиваться быстрее

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уверен, что ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) положительно скажется на чемпионате.

«У наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд. Лучше доверять своей молодёжи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да ещё и платить им огромные деньги?» — сказал Третьяк в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что если вкладывается столько сил и средств в клубный хоккей, то надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

С сезона‑2023/24 клубы из России могут включать в заявку на матч не более трёх иностранцев.

Ранее форвард «Динамо» Артём Ильенко высказался за сохранение лимита на легионеров в КХЛ.























