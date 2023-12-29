Третьяк: уменьшение числа легионеров в КХЛ поможет россиянам развиваться быстрее
«У наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд. Лучше доверять своей молодёжи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да ещё и платить им огромные деньги?» — сказал Третьяк в интервью «Российской газете».
Он подчеркнул, что если вкладывается столько сил и средств в клубный хоккей, то надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.
С сезона‑2023/24 клубы из России могут включать в заявку на матч не более трёх иностранцев.
Ранее форвард «Динамо» Артём Ильенко высказался за сохранение лимита на легионеров в КХЛ.