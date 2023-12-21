Форвард «Динамо» Ильенко высказался за сохранение лимита на легионеров в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко считает, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет лучше развиваться российским игрокам.

«Лимит должен быть. Три или пять человек — это решать самой лиге. Но в целом лимит должен быть, чтобы молодые игроки заходили в команду и им давали шанс и возможность проявить себя. Думаю, что КХЛ двигается и развивается только в правильном направлении», — цитирует Ильенко «Чемпионат».

Хоккеист также дал понять, что ему нравится увеличение количества матчей.

«Вам любой игрок скажет, что всегда лучше играть, чем тренироваться. Мы ведь и тренируемся ради того, чтобы играть. В этом году со второго раунда будет перекрёстный плей-офф. Это интересно. Зрителям и игрокам такой формат добавит новинки», — сказал Ильенко.

На данный момент в Западной конференции лидируют с 58 очками московские «Динамо» и «Спартак». На Востоке на первом месте располагается магнитогорский «Металлург».

Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров — с сезона-2023/24 в заявку на матч можно будет включить не более трёх иностранцев.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ.









