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Шипов — о Непомнящем и Дубове на ЧМ: нельзя так издеваться над шахматами

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов считает, что его соотечественники Ян Непомнящий и Даниил Дубов поступили некрасиво на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).
Шипов — о Непомнящем и Дубове на ЧМ: нельзя так издеваться над шахматами
  • globallookpress.com
  • © City News Moskva

«Да, вот это скандал. Ян и Даня — мои лучшие ученики, но в данном случае я на стороне судей и организаторов турнира, которые впаяли оным артистам по нулю в данной «интересной» партии. Нельзя так издеваться над шахматами и над зрителями», — написал в своём Telegram-канале Шипов.

Он подчеркнул, если вы согласны на ничью до начала партии, то следует исполнять задуманное корректно.

«И, не побоюсь этого слова, прилично», — добавил Шипов.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 12-м ходу. Сыровы решил поставить Дубову и Непомнящему по нулю.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу.

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