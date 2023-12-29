Алаев: хотелось бы, чтобы в Москве появились стадионы с крышами
- РИА Новости
«Мне бы этого очень хотелось. Если будет возможность, сделаем всё, чтобы он появился. Но пока объективно, из строящихся стадионов, — кроме «Торпедо» — других вариантов нет», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
Например, на данный момент раздвижная крыша есть на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Ранее Вячеслав Колосков прокомментировал предложение генерального секретаря Максима Митрофанова о помощи клубам в возведении крыш на стадионах.