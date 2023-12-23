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Колосков: крыши на стадионах — полумера, нужно менять формат проведения РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение генерального секретаря Максима Митрофанова о помощи клубам в возведении крыш на стадионах.
Колосков: крыши на стадионах — полумера, нужно менять формат проведения РПЛ
  • РИА Новости

«В РФС бюджет ориентирован на другие цели, как и инвестиции. Поэтому я на недавнем исполкоме предложил другой вариант, который сократит затраты до минимума. Это изменить формат проведения чемпионата России. Ведь крыши на стадионах — это полумера, которая не решит всех проблем. Безусловно, их наличие избавит футболистов и зрителей от плохих погодных условий, будет комфортней играть и смотреть футбол на трибуне. Но ведь к матчу нужно же готовиться и тренироваться. Именно тренировки лежат в основе мастерства игроков. А у нас в этом году две недели команды не могли нормально готовиться к матчам. Качественных условий для подготовки не создано. Начинать нужно с этого. Одни крыши уровень мастерства не поднимут.

Так что новый сезон нужно начинать с 1 июля. Затем пять месяцев все играют в хороших условиях, а потом уходят на перерыв до марта. А весной спокойно заканчиваем чемпионат. Вот и всё. Сама идея, предложенная Максимом Митрофановым, хорошая, но к этому можно перейти потом и делать всё поэтапно. Потому что не на всех стадионах можно воплотить эту идею в жизнь. Некоторым придётся строить новую арену. Особенно это касается регионов. Но и там есть проблема. Построят они новый объект — а потом команда исчезнет либо вылетит. И никто не будет на него приходить. Именно так произошло в Саранске. Поэтому в первую очередь нужно решать другие проблемы», — сказал Колосков RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поддержал инициативу РФС помочь футбольным клубам с возведением крыш на стадионах.

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