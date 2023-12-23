Непомнящий: крыши на стадионах вернут моду на футбол, я поддерживаю РФС в этой инициативе

Российский тренер Валерий Непомнящий поддержал инициативу Российского футбольного союза (РФС) помочь футбольным клубам с возведением крыш на стадионах.

«Я полностью поддерживаю инициативу РФС, где предложили помочь с возведением крыш на аренах. Иначе и быть не может. Потому что пример стадиона в Санкт-Петербурге показал, что когда есть возможность создать комфортные условия для зрителей, особенно в плохую погоду, то появляется желание приходить на футбол. Мы постоянно видим, как игры «Зенита» посещают тысячи болельщиков. Поэтому, если крыши будут появляться на других стадионах, в стране вновь возникнет мода ходить на футбол. Всем будет комфортно даже в метель и мороз.

Да, это сложно организовать технически. Но если поступит установка от правительства, то у нас сразу займутся этим и сделают в кратчайшие сроки. По крайней мере в больших городах точно. А что касается регионов, то такая тенденция может положить начало строительству новых стадионов. Мы же прекрасно понимаем, что многие команды нуждаются в них. Например, «Факел». Их арену только ленивый не ругал, когда они вышли в РПЛ. Так что я обеими руками за», — заявил Непомнящий RT.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о достройке крыш на российских стадионах.