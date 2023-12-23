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Митрофанов: создание стационарных крыш на российских стадионах не всегда возможно

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о достройке крыш на российских стадионах.
Митрофанов: создание стационарных крыш на российских стадионах не всегда возможно
  • AP
  • © Johannes Simon - UEFA

«Что касается нынешних стадионов, то создание стационарных крыш не всегда возможно. Как только кто-то из клубов проработает проект и финансовую модель, мы постараемся и государство убедить в необходимости субсидировать данную работу, и сами постараемся помочь», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Например, на данный момент раздвижная крыша есть на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».

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